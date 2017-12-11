ФОТО: В Тюри на пешеходном переходе девушка сбила пожилого пешехода и скрылась с места ДТП, но потом вернулась

Около 17:00 в Тюри произошла авария на улице Виедеманни — на пешеходном переходе машина сбила пожилого мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.

Сотрудник Delfi, который прибыл на место происшествия, рассказал со слов очевидцев, что в момент происшествия на данном участке дороги было интенсивное движение. Несмотря на это, мужчина вышел на дорогу, не посмотрев по сторонам.

Как сообщается, до столкновения водитель несколько раз два раза просигналить, но пешеход не отреагировал.

Молодая девушка, которая сбила пешехода, скрылась с места происшествия. Находясь в состоянии шока, она проехала несколько километров, а затем позвонила друзьям и рассказала о происшествии. Друзья отвезли девушку обратно на место ДТП. По данным полиции, в момент аварии девушка была трезвая, у нее имеются водительские права.