31.12.2017, 10:29

ФОТО: В Тюри на окраине леса горел автомобиль

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rus.delfi.ee
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Galerii: 13 pilti
Sõiduauto põleng Türil 30.12.2017 Foto: Kaspar Pokk/Kanal2

Поздно вечером в субботу спасателям сообщили о том, что в Тюри, на улице Толли, на окраине леса горит автомобиль.

Гулявший с собакой человек услышал хлопок, а потом увидел горящий автомобиль. Тут же он позвонил в Центр тревоги. По словам местных жителей, данная машина, Chrysler, стояла на этом месте уже несколько дней.

По словам прибывших на место спасателей, лобовое, а также одно из боковых стекол были разбиты.

Пожар потушили быстро. В результате происшествия никто не пострадал.

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