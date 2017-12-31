ФОТО: В Тюри на окраине леса горел автомобиль

Поздно вечером в субботу спасателям сообщили о том, что в Тюри, на улице Толли, на окраине леса горит автомобиль.

Гулявший с собакой человек услышал хлопок, а потом увидел горящий автомобиль. Тут же он позвонил в Центр тревоги. По словам местных жителей, данная машина, Chrysler, стояла на этом месте уже несколько дней.

По словам прибывших на место спасателей, лобовое, а также одно из боковых стекол были разбиты.

Пожар потушили быстро. В результате происшествия никто не пострадал.