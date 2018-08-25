25.08.2018, 17:48

ФОТО: В Тюри движение заблокировали два столкнувшихся легковых автомобиля


rus.delfi.ee
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Galerii: 5 pilti
Türil juhtunud liiklusõnnets Foto: Kaspar Pokk

Сегодня днем в Тюри произошло ДТП — на перекрестке столкнулись два автомобиля, застопорив движение.

Авария произошла на перекрестке улиц Вильянди и Койдула — двигавшийся из центра города Volvo протаранил ехавший перед ним Toyota. На некоторое время движение транспорта через перекресток остановилось. Водители договорились между собой о порядке возвещения ущерба. Люди в ДТП не пострадали.

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