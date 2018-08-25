ФОТО: В Тюри движение заблокировали два столкнувшихся легковых автомобиля

Авария произошла на перекрестке улиц Вильянди и Койдула — двигавшийся из центра города Volvo протаранил ехавший перед ним Toyota. На некоторое время движение транспорта через перекресток остановилось. Водители договорились между собой о порядке возвещения ущерба. Люди в ДТП не пострадали.