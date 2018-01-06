ФОТО: В Тюри алководитель протаранил стену дома

Вчера в начале полуночи в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в Тюри на улице Вабадузе — автомобиль Dodge Caliber врезался в стену дома.
Когда полиция прибыла на место происшествия, около машины находились двое мужчин, оба были в алкогольном состоянии.
Предположительно, один из них — 36-летний мужчина — находился в состоянии криминального алкогольного опьянения.
В ходе ДТП мужчины не пострадали, 36-летнего мужчину доставили в полицейский участок на вытрезвление.
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