ФОТО: В Тюри алководитель протаранил стену дома

Вчера в начале полуночи в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в Тюри на улице Вабадузе — автомобиль Dodge Caliber врезался в стену дома.

Когда полиция прибыла на место происшествия, около машины находились двое мужчин, оба были в алкогольном состоянии.

Предположительно, один из них — 36-летний мужчина — находился в состоянии криминального алкогольного опьянения.

В ходе ДТП мужчины не пострадали, 36-летнего мужчину доставили в полицейский участок на вытрезвление.