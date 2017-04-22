ФОТО: В Тюри алководитель протаранил стену частного дома, машина загорелась

В Ярвамаа, в Тюри алководитель на автомобиле Mercedes-Benz врезался в стену частного дом. В результате происшествия машина загорелась.

По первоначальным данным, за рулем находился 25-летний Кевин, он был в нетрезвом состоянии. После аварии водителя доставили в больницу. В машине находились еще двое пассажиров, которые скрылись с места происшествия. Позже полицейские их разыскали.

Во время происшествия люди, находящиеся в доме, не пострадали.