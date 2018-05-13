ФОТО: В Тырва спасатели и водолазы ищут ребенка, прыгнувшего в воду

Спасатели занимаются поисками ребенка, прыгнувшего в воду в озеро Ванамыйза в Тырва и не выплывшего на поверхность.
На месте работают спасатели и водолазы.
Вызов поступил в Центр тревоги сегодня около половины второго.
Спасатели занимаются поисками ребенка, прыгнувшего в воду в озеро Ванамыйза в Тырва и не выплывшего на поверхность.
На месте работают спасатели и водолазы.
Вызов поступил в Центр тревоги сегодня около половины второго.
Ravimiesindaja / ravimite registreerimise spetsial…
TEVA (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 21.05.2018
Customer support analyst
MONITOR (FONTES PMP)
Tähtaeg: 16.05.2018
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