13.05.2018, 15:20

ФОТО: В Тырва спасатели и водолазы ищут ребенка, прыгнувшего в воду

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Тырва спасатели и водолазы ищут ребенка, прыгнувшего в воду
Anni Õnneleid

Спасатели занимаются поисками ребенка, прыгнувшего в воду в озеро Ванамыйза в Тырва и не выплывшего на поверхность.

На месте работают спасатели и водолазы.

Вызов поступил в Центр тревоги сегодня около половины второго.

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