ФОТО: В тяжелом ДТП в Тартумаа погиб человек, еще один — в критическом состоянии

Во второй половине дня в Тартумаа на 10 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в деревне Рыху произошло тяжелое ДТП, в котором погиб пожилой мужчина.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры, в ходе столкновения двух автомобилей несколько человек вылетели из транспортных средств.



По предварительным данным, ехавший со стороны Тарту в сторону Вильянди Ford Mondeo по неизвестной причине отклонился на встречную полосу, где столкнулся с Volvo.

В результате столкновения Volvo съехал в кювет. Ford остался на проезжей части, но удар был таким сильным, что находившийся за рулем Ford 71-летний мужчина погиб на месте.

Скорая доставила в больницу пассажирку Ford, а также находящуюся за рулем Volvo женщину, состояние которой оценивается сейчас как крайне тяжелое.