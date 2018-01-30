30.01.2018, 14:28

ФОТО: В тяжелом ДТП в Тартумаа погиб человек, еще один — в критическом состоянии

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дополнено в 16:55
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: В тяжелом ДТП в Тартумаа погиб человек, еще один — в критическом состоянии
Foto: Anni Õnneleid

Во второй половине дня в Тартумаа на 10 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в деревне Рыху произошло тяжелое ДТП, в котором погиб пожилой мужчина.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры, в ходе столкновения двух автомобилей несколько человек вылетели из транспортных средств.

По предварительным данным, ехавший со стороны Тарту в сторону Вильянди Ford Mondeo по неизвестной причине отклонился на встречную полосу, где столкнулся с Volvo.

В результате столкновения Volvo съехал в кювет. Ford остался на проезжей части, но удар был таким сильным, что находившийся за рулем Ford 71-летний мужчина погиб на месте.

Скорая доставила в больницу пассажирку Ford, а также находящуюся за рулем Volvo женщину, состояние которой оценивается сейчас как крайне тяжелое.

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