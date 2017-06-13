ФОТО: В тяжелом ДТП в Эспоо погиб водитель из Эстонии

В Финляндии поблизости от Эспоо сегодня утром в тяжелом ДТП погиб гражданин Эстонии.
ДТП произошло незадолго до 6 часов утра на третьей окружной дороге Хельсинки, где грузовой микроавтобус, которым управлял гражданин Эстонии, столкнулся с грузовиком, пишет новостной портал Suomenmaa.
Смерть гражданина Эстонии констатировали на месте. Насколько известно, он умер в момент столкновения. Водителя грузовика доставили в больницу.
Обстоятельства случившегося расследует полиция.
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