ФОТО: В тяжелом ДТП в Эспоо погиб водитель из Эстонии

В Финляндии поблизости от Эспоо сегодня утром в тяжелом ДТП погиб гражданин Эстонии.

ДТП произошло незадолго до 6 часов утра на третьей окружной дороге Хельсинки, где грузовой микроавтобус, которым управлял гражданин Эстонии, столкнулся с грузовиком, пишет новостной портал Suomenmaa.

Смерть гражданина Эстонии констатировали на месте. Насколько известно, он умер в момент столкновения. Водитель грузовика был в шоке, и его доставили в больницу.

Iltalehti пишет, что ДТП произошло в месте, где четырехрядное шоссе становится двухрядным. Из-за ДТП дорога в обоих направлениях была закрыта больше часа.

Обстоятельства случившегося расследует полиция. Причина ДТП неизвестна.