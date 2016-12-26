Поблизости от Таллинна в ночь на понедельник произошло тяжелое ДТП, в котором погибла гражданка Латвии.

В 00:25 Центр тревоги получил сообщение о ДТП в Харьюмаа на 8 километре дороги Таллинн-Саку-Лаагри. По первоначальным данным, автомобиль Volkswagen с латвийскими номерами двигался из Таллинна в торону Саку, но по неизвестной причине водитель съехал с дороги и врезался в дерево. Из машины вылетела находившаяся в автомобиле в качестве пассажирки 31-летняя гражданка Латвии, которая скончалась от полученных травм на месте происшествия, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

По прибытии служителей правопорядка на месте происшествия находился мужчина с признаками опьянения, который не нуждался в медицинской помощи. Очевидно, речь шла о гражданине Латвии, но для дальнейших процессуальных действий и установления личности мужчину доставили в отделение полиции.

Полевой командир Ляэне-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры Райко Кийк сказал, что обстоятельства ДТП выясняются, из-за чего многие вопросы на данный момент остаются без ответов.

"На месте происшествия работают эксперты, чтобы выяснить, что привело к трагическому ДТП. Сейчас проверяется и то, кто был за рулем машины и был ли водитель трезв в момент ДТП", — добавил Кийк.

Дорожное покрытие на месте происшествия было сухое, и максимально разрешенная скорость на отрезке дороги составляла 90 км/ч.