ФОТО: В тяжелой аварии в Тартумаа погиб 22-летний молодой человек, пострадали четверо

В воскресенье вечером в Тартумаа произошло тяжелое ДТП, в котором в съехавшем с дороги и перевернувшемся на крышу автомобиле погиб 22-летний мужчина и тяжело пострадали еще четыре человека.

О произошедшем в волости Вара на 19 километре дороги Луунья-Кавасту-Кооза ДТП в Центр тревоги сообщили вечером около 19 часов. По первоначальной информации, двигавшийся из Кавасту в сторону Кооза автомобиль Mercedes-Benz на следующем за пологим поворотом прямом участке дороги по пока неизвестной причине съехал с дороги налево и перевернулся на крышу.

В попавшем в ДТП автомобиле находились трое мужчин и две женщины. 22-летний мужчина пострадал в ДТП настолько тяжело, что медикам не удалось спасти его жизнь. Кроме погибшего, в автомобиле находились двое 21-летних мужчин, 19-летняя женщина и 17-летняя девушка, которые пострадали в ДТП и были доставлены в Клинику Тартуского университета. В данный момент еще выясняется, кто управлял автомобилем.

По словам работавшего на месте происшествия аварийного полицейского Марите Ойдъярв, на месте происшествия работали как полицейские, так и эксперты, которые собирали информацию, которая помогла бы выяснить детали произошедшего. "Мы знаем, что ДТП произошло на следующем за пологим поворотом прямом участке дороги и в момент ДТП шел сильный дождь", — описала аварийный полицейский условия на месте происшествия.

По словам полицейского, еще рано говорить о причинах этого ДТП, но за большей частью трагических ДТП стоит чрезмерная или не соответствующая условиям скорость.

Все более точные обстоятельства ДТП, в том числе скорость автомобиля и использование снаряжения безопасности, выяснятся в ходе уголовного производства. Начатое уголовное производство ведет Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.