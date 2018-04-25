ФОТО: В тяжелой аварии в окрестностях Нарвы пострадали водители двух автомобилей

В волости Вайвара в Ида-Вирумаа на 202-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в котором пострадали водители двух автомобилей, сообщает rus.err.ee.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде сказала ERR, что по предварительным данным автомобиль Citroen совершал обгон и столкнулся с ехавшей навстречу KIA.

Сообщение об аварии поступило в 13:50. Сообщение о том, что движение на месте ДТП восстановлено, пришло в 16:09.

Лойде сказала, что в обоих автомобилях было по одному человеку, которых доставили в больницу.