ФОТО | В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Тарту погибло два человека: движение восстановлено(53)
Сегодня на 123 км шоссе Таллинн-Тарту в волости Пылтсамаа в деревне Калме произошла тяжелая авария, в результате которой погиб человек.
Сегодня на 123 км шоссе Таллинн-Тарту в волости Пылтсамаа в деревне Калме произошла тяжелая авария, в результате которой погиб человек.
Центр тревоги получил сообщение об аварии в 13:10.
По предварительным данным, в аварии принимали участие грузовой автомобиль, легковой автомобиль Mazda и микроавтобусе Ford Transit. Находившиеся в грузовике и микроавтобусе люди не пострадали. Водитель же легкового автомобиля погиб. Также в больницу были доставлены два пассажира легкового авто, один из них в очень тяжелом состоянии - он также скончался.
Показания свидетелей на настоящий момент противоречивые. Выяснение обстоятельств продолжается. Известно, что покрышки всех авто соответствовали требованиям и что водители Ford и грузовика были трезвые.
Движение на месте происшествия восстановлено.
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