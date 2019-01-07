ФОТО | В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Тарту погибло два человека: движение восстановлено

Центр тревоги получил сообщение об аварии в 13:10.

По предварительным данным, в аварии принимали участие грузовой автомобиль, легковой автомобиль Mazda и микроавтобусе Ford Transit. Находившиеся в грузовике и микроавтобусе люди не пострадали. Водитель же легкового автомобиля погиб. Также в больницу были доставлены два пассажира легкового авто, один из них в очень тяжелом состоянии - он также скончался.

Показания свидетелей на настоящий момент противоречивые. Выяснение обстоятельств продолжается. Известно, что покрышки всех авто соответствовали требованиям и что водители Ford и грузовика были трезвые.

Движение на месте происшествия восстановлено.