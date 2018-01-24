ФОТО: В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Тарту погиб водитель автобуса, семь человек пострадали

Õnnetus Ardus Foto: Kaspar Pokk, Kanal 2

Сегодня в 12:18 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на 56 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа у деревни Арду, где столкнулся грузовой автомобиль и перевозивший пассажиров автобус.