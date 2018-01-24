24.01.2018, 13:10

ФОТО: В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Тарту погиб водитель автобуса, семь человек пострадали

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rus.delfi.ee
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Õnnetus Ardus
Õnnetus ArdusFoto: Kaspar Pokk, Kanal 2

Сегодня в 12:18 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на 56 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа у деревни Арду, где столкнулся грузовой автомобиль и перевозивший пассажиров автобус.

По предварительным данным, автобус врезался в ехавший впереди грузовой автомобиль, в результате чего пострадало семь человек. Получивший тяжелые травмы 71-летний водитель автобуса скончался в больнице.

По предварительным данным, речь идет о рейсовом автобусе линии Таллинн-Пайде-Тюри-Вильянди.

Для движения на месте аварии было нарушено.

Õnnetus Ardus Foto: Delfi lugeja
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Полиция просит всех принимать во внимание сложные погодные условия и ехать предельно осторожно, соблюдая безопасную дистанцию.

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