ФОТО: В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Тарту погиб водитель автобуса, семь человек пострадали

Сегодня в 12:18 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на 56 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа у деревни Арду, где столкнулся грузовой автомобиль и перевозивший пассажиров автобус.
По предварительным данным, автобус врезался в ехавший впереди грузовой автомобиль, в результате чего пострадало семь человек. Получивший тяжелые травмы 71-летний водитель автобуса скончался в больнице.
По предварительным данным, речь идет о рейсовом автобусе линии Таллинн-Пайде-Тюри-Вильянди.
Для движения на месте аварии было нарушено.
Полиция просит всех принимать во внимание сложные погодные условия и ехать предельно осторожно, соблюдая безопасную дистанцию.