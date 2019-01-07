ФОТО | В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Тарту погиб человек: движение нарушено(22)
Сегодня на 123 км шоссе Таллинн-Тарту в волости Пылтсамаа в деревне Калме произошла тяжелая авария, в результате которой погиб человек.
Сегодня на 123 км шоссе Таллинн-Тарту в волости Пылтсамаа в деревне Калме произошла тяжелая авария, в результате которой погиб человек.
Центр тревоги получил сообщение об аварии в 13:10.
По предварительным данным, в аварии принимали участие грузовой автомобиль, легковой автомобиль Mazda и микроавтобусе Ford Transit. Находившиеся в грузовике и микроавтобусе люди не пострадали. Водитель же легкового автомобиля погиб. Также в больницу были доставлены два пассажира легкового авто, состояние одного из них крайне тяжелое.
Показания свидетелей на настоящий момент противоречивые. Выяснение обстоятельств продолжается. Известно, что покрышки всех авто соответствовали требованиям и что водители Ford и грузовика были трезвые.
Движение перекрыто в обоих направлениях. Дорога на месте аварии очень скользкая.
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