ФОТО: В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Нарва погиб водитель BMW

Сегодня около 15.46 часов полиция получила сообщение о ДТП в деревне Пуртсе волости Люганузе на 139-м километре шоссе Таллинн-Нарва. В ДТП с участием четырех транспортных средств погиб 33-летний мужчина, водитель легкого автомобиля BMW.

По первоначальным данным, ДТП произошло, когда двигавшийся в сторону Нарвы автомобиль BMW столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем с латвийскими регистрационным номером, за рулем которого находился мужчина 1952 года рождения, сообщил Департамент полиции и погранохраны.



С грузовиком и BMW в свою очередь столкнулись легковые автомобили Honda и Renault. С места происшествия скорая доставила в больницу для проверки здоровья водителя автомобиля Renault, мужчину 1974 года рождения. Пассажиров в BMW, Renault и грузовом автомобиле не было. Находившиеся в автомобиле Honda люди не пострадали.

На момент ДТП были сложные погодные условия и видимость была ограничена.

"Крайне прискорбно, что настолько трагическое ДТП произошло в канун праздников. Подробности и причины сегодняшнего тяжелого ДТП выяснит уголовное делопроизводство", — сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Алар Кару. "Я прошу всех участников дорожного движения быть очень внимательными на дорогах и выбирать безопасную скорость движения, которая будет соответствовать погодным условиям. Обязательно запаситесь временем, чтобы в дороге не прошлось торопиться".

Движение было затруднено и перенаправлено через Люганузе.