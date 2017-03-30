30.03.2017, 16:12

ФОТО: В творческом городке Telliskivi скончался 50-летний строитель

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rus.delfi.ee
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tööõnnetus telliskivi loomelinnakus
Telliskivi loomelinnak Foto: Taavi Sepp

Сегодня в творческом городке Telliskivi в Таллинне погиб 50-летний мужчина.

В четверг около 10 часов полиция получила вызов в творческий городок Telliskivi, где предположительно в результате проблем со здоровьем скончался 50-летний мужчина, осуществлявший строительные работы.

Точные причины смерти будут установлены в ходе вскрытия. ”На данный момент нет оснований полагать, что речь идет о несчастном случае на производства”,— сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава.

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