ФОТО: В творческом городке Telliskivi скончался 50-летний строитель

Сегодня в творческом городке Telliskivi в Таллинне погиб 50-летний мужчина.

В четверг около 10 часов полиция получила вызов в творческий городок Telliskivi, где предположительно в результате проблем со здоровьем скончался 50-летний мужчина, осуществлявший строительные работы.

Точные причины смерти будут установлены в ходе вскрытия. ”На данный момент нет оснований полагать, что речь идет о несчастном случае на производства”,— сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава.