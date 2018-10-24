24.10.2018, 15:53

ФОТО: В туннеле столичного торгового центра Viru саперы проверили подозрительную сумку

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дополнено в 16:30
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 10 pilti
Foto: Karin Kaljuläte

Саперы Спасательного департамента проверили найденную в центре Таллинна, в туннеле торгового центра Viru подозрительную сумку.

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал, что сумка, которую проверяли саперы, лежала на земле посреди туннеля и все входы в туннель были закрыты.

Автобусный терминал торгового центра Viru, откуда отправляются автобусы многих городских линий, не был эвакуирован, был закрыт только вход из терминала в туннель.

Отправленная проверять сумки собака на них не среагировала. Робот-сапер выяснил, что речь шла о двух пустых сумках. Туннель сейчас вновь открыт для движения.

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