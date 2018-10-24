ФОТО: В туннеле столичного торгового центра Viru саперы проверили подозрительную сумку

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал, что сумка, которую проверяли саперы, лежала на земле посреди туннеля и все входы в туннель были закрыты.

Автобусный терминал торгового центра Viru, откуда отправляются автобусы многих городских линий, не был эвакуирован, был закрыт только вход из терминала в туннель.

Отправленная проверять сумки собака на них не среагировала. Робот-сапер выяснил, что речь шла о двух пустых сумках. Туннель сейчас вновь открыт для движения.