ФОТО: В туннеле столичного торгового центра Viru саперы проверили подозрительную сумку(5)
Саперы Спасательного департамента проверили найденную в центре Таллинна, в туннеле торгового центра Viru подозрительную сумку.
Саперы Спасательного департамента проверили найденную в центре Таллинна, в туннеле торгового центра Viru подозрительную сумку.
Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал, что сумка, которую проверяли саперы, лежала на земле посреди туннеля и все входы в туннель были закрыты.
Автобусный терминал торгового центра Viru, откуда отправляются автобусы многих городских линий, не был эвакуирован, был закрыт только вход из терминала в туннель.
Отправленная проверять сумки собака на них не среагировала. Робот-сапер выяснил, что речь шла о двух пустых сумках. Туннель сейчас вновь открыт для движения.
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