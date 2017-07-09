ФОТО: В торговом центре Rocca al Mare мужчина ударил ножом охранника

Сегодня во второй половине дня поблизости от ресторана St Patrick таллиннского торгового центра Rocca al Mare мужчина среднего возраста ударил ножом 24-летнего охранника.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что нападение произошло около 16:30. "Говоривший по-русски мужчина среднего возраста атаковал охранника 1993 года рождения острым предметом в область лица", — сказал Сейко Куйк.

Жизнь пострадавшего вне опасности, обстоятельства нападения выясняются. Начато уголовное производство.

Полиция просит всех, у кого есть важная информация об инциденте, дать о себе знать по номеру 112.

"В конце коридора со стороны Reserved на полу можно было видеть следы крови. На скамейке ресторана лежал державшийся за горло рукой охранник, который выглядел потерявшим много крови. Около 18 часов из дверей служебного входа вышли полицейские вместе с арестованным мужчиной, которого отвели в полицейскую машину", — описал увиденное читатель Delfi.