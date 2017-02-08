ФОТО: В Тонди посреди трамвайных путей столкнулись два автомобиля

В среду около 08:45 на улице Тонди в Таллинне произошла авария, в ходе которой прямо посреди трамвайных путей столкнулись два автомобиля.

В результате случившегося некоторое время было нарушено движение трамваев. ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля Audi проигнорировал знак ”уступи дорогу”, в результате чего врезался в легковой автомобиль Opel.



В аварии никто не пострадал. Водитель Audi признал свою вину, и дальнейшим выяснением обстоятельств займется страховая фирма.