08.02.2017, 12:21

ФОТО: В Тонди посреди трамвайных путей столкнулись два автомобиля

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Tondil juhtus avarii
Tondil juhtus avariiFoto: Sten Arrak

В среду около 08:45 на улице Тонди в Таллинне произошла авария, в ходе которой прямо посреди трамвайных путей столкнулись два автомобиля.

В результате случившегося некоторое время было нарушено движение трамваев. ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля Audi проигнорировал знак ”уступи дорогу”, в результате чего врезался в легковой автомобиль Opel.

В аварии никто не пострадал. Водитель Audi признал свою вину, и дальнейшим выяснением обстоятельств займется страховая фирма.

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