30.04.2017, 20:50

ФОТО: В Тартумаа водитель повалил забор детсада и скрылся, полиция ищет свидетелей

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Tartumaal juhtunud avarii
Galerii: 2 pilti
Tartumaal juhtunud avarii Foto: Kuuno Kiudorf, Tartu politseijaoskond

Полиция просит помощи участников движения, чтобы выяснить обстоятельства ДТП, произошедшего в воскресенье в Тартумаа в волости Луунья у расположенного в деревне Лохква детского сада Лохква.

30 апреля в 16:02 сообщили, что в Тартумаа в волости Луунья в деревне Лохква въехали в забор расположенного по адресу Валгузе теэ, 6 детского сада Лохква. Детская площадка разрушена, металлические столбы и забор на протяжении 4,5 метра повален, сообщил аварийный полицейский Тартуского отделения полиции Кууно Киудорф.

По словам аварийного полицейского, ДТП могло произойти в течение сегодняшнего дня.

Судя по оставшимся кускам задней фары, виновником мог быть автомобиль Chrysler Stratus.

Всех, кто оказался очевидцем описанного события или может дать другую полезную информацию, которая помогла бы выяснить обстоятельства случившегося, просят сообщить об этом по телефону полиции 730 8814, 612 3000 или по электронной почте louna.ate@list.politsei.ee

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии