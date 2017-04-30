ФОТО: В Тартумаа водитель повалил забор детсада и скрылся, полиция ищет свидетелей

Полиция просит помощи участников движения, чтобы выяснить обстоятельства ДТП, произошедшего в воскресенье в Тартумаа в волости Луунья у расположенного в деревне Лохква детского сада Лохква.

30 апреля в 16:02 сообщили, что в Тартумаа в волости Луунья в деревне Лохква въехали в забор расположенного по адресу Валгузе теэ, 6 детского сада Лохква. Детская площадка разрушена, металлические столбы и забор на протяжении 4,5 метра повален, сообщил аварийный полицейский Тартуского отделения полиции Кууно Киудорф.

По словам аварийного полицейского, ДТП могло произойти в течение сегодняшнего дня.

Судя по оставшимся кускам задней фары, виновником мог быть автомобиль Chrysler Stratus.

Всех, кто оказался очевидцем описанного события или может дать другую полезную информацию, которая помогла бы выяснить обстоятельства случившегося, просят сообщить об этом по телефону полиции 730 8814, 612 3000 или по электронной почте louna.ate@list.politsei.ee