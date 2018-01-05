05.01.2018, 11:35

ФОТО: В Тартумаа в тяжелой аварии погиб молодой мужчина

 (27)
rus.delfi.ee
EST
Avarii Nõo vallas
Avarii Nõo vallasFoto: Politsei

Сегодня утром в волости Ныо в Тартумаа были обнаружены останки съехавшего с дороги автомобиля Audi A8, а возле него — тело 29-летнего молодого человека.

По предварительным данным, двигавшийся по ровной дороге со стороны Эльва водитель не справился с управлением и автомобиль на большой скорости съехал в кювет и врезался в деревья.

В ходе аварии мужчину выбросило из автомобиля и от полученных травм он скончался на месте.

Сам автомобиль был сильно поврежден, что, по мнению полиции, может указывать на очень высокую скорость. Дорожные условия на месте аварии были хорошими, резина на авто соответствовала требованиям. Был ли водитель трезв, выяснит экспертиза.

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