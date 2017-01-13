ФОТО: В Тартумаа в столкновении двух легковушек и микроавтобуса пострадал человек

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В пятницу около 9.50 на 10 км шоссе Тарту-Йыгева-Аравете в волости Тарту произошла авария, в ходе которой, по предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус.