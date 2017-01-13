Насколько известно на данный момент, в результате случившегося пострадал один человек, которого скорая доставила в Клиникум Тартуского университета.
Полицейские занимаются выяснением обстоятельств случившегося.
В пятницу около 9.50 на 10 км шоссе Тарту-Йыгева-Аравете в волости Тарту произошла авария, в ходе которой, по предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус.
Насколько известно на данный момент, в результате случившегося пострадал один человек, которого скорая доставила в Клиникум Тартуского университета.
Полицейские занимаются выяснением обстоятельств случившегося.