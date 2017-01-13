Насколько известно на данный момент, в результате случившегося пострадал один человек, которого скорая доставила в Клиникум Тартуского университета.

Полицейские занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

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