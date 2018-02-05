ФОТО: В Тартумаа погиб 36-летний мужчина, вылетевший с дороги на мотосанях

Сегодня вечером в Тартумаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб съехавший с дороги на мотосанях мужчина.

Дорожное происшествие произошло в волости Пейпсияэре в деревне Линалео, а сообщение о нем поступило в Центр тревоги около 17.05. По предварительным данным, двигавшийся со стороны Хаапсипеа в сторону дороги Алатскиви-Коккора мужчина съехал с трассы по неизвестной причине и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, а травмы настолько серьезными, что медики не смогли спасти мужчину.

Работающая на месте происшествия полиция пояснила, что ехавший на мотосанях мужчина имел водительские права, а был ли он трезв, выяснит экспертиза.

Авария произошла на извилистой сельской дороге, состояние которой соответствовало зимней погоде – трасса была покрыта снегом. Видимость на данном отрезке была хорошей.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Балдур Пильден сказал, что в ходе расследования будет выяснено, почему и как столь серьезная авария с трагическим итогом могла произойти, какие факторы к ней привели.

«В ходе различных экспертиз, кроме прочего, выясним, были ли мотосани технически исправны. На данный момент известно, что мужчина на мотосанях ехал без каски», - добавил Пильден.