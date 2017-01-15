В субботу после обеда произошла авария в Тартумаа на дороге Раннакюла, где 18-летний молодой человек на автомобиле Ford врезался в столб электропередачи.

Вчера около 15 часов Центр тревоги получил сообщение, что в Тартумаа в волости Рынгу на дороге Рапннакюла произошло ДТП, в котором автомобиль Ford Sierra врезался в столб электропередачи.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск сказала Delfi, что на место происшествия прибыли и медики, которые осмотрели находившегося за рулем Ford 18-летнего мужчину, но повреждений у него не обнаружили.

Побывавшие на месте происшествия полицейские установили, что у автомобиля не было действующей дорожной страховки.

Более точные обстоятельства произошедшего выяснят в ходе производства.