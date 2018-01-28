28.01.2018, 10:20

ФОТО: В Тартумаа автобус с детьми вылетел на поле

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rus.delfi.ee
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Galerii: 4 pilti
Kaheksat last vedanud buss sattus Tartumaal avariisse ja sõitis teelt välja põllule Foto: Lõuna prefektuur, PPA

Вчера в 18.54 в Тартумаа на 159 километре шоссе Тарту-Лухумаа произошло ДТП.

Управлявшая автомобилем Renault Megane 41-летняя женщина начала обгонять автобус Renault Master, которым управлял 59-летний мужчина.

При обгоне легковой автомобиль, выехав на обочину, потерял управление, задел автобус, и тот вылетел на поле, сделав пируэт и оставшись на колесах.

В автобусе находились восемь детей, из которых один, 15-летний подросток, был осмотрен прибывшей на место бригадой скорой помощи.

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