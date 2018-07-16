ФОТО: В Тарту в жилом доме прогремел взрыв

Сегодня утром в Тарту в одном из жилых домов прогремел взрыв, в результате которого произошел пожар. Жители дома были эвакуированы.

Взрыв произошел в деревянном двухэтажном доме, расположенном в районе Карлова, на улице Линда, 4.

Как сообщили Delfi в Спасательном центре, людей из дома эвакуировали, сейчас идут работы по тушению пожара.

По сообщению фотографа Delfi, под давлением жара крыша дома развалилась и ее обломки упали на улицу. В ходе работ по тушению спасатели сняли часть крыши и стены. На месте находятся три пожарные машины, полиция и аварийная служба. Улицы Линда, Ынне и Толстой закрыты для движения.

По данным Delfi, инцидент произошел в квартире, в которой проживает молодая многодетная семья.

