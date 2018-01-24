ФОТО: В Тарту в результате несчастного случая на работе погиб мужчина

В Тарту на улице Рийя в подвале погиб проводивший земельные работы мужчина. Что именно привело к трагедии, пока не понятно.

Журналист Delfi сообщил с места происшествия, что несчастный случай произошел, когда ремонтировали фундамент старого деревянного дома. В подвале работали двое мужчин, один из которых, 60-летний строитель, попал под завал и погиб на месте.

Прибывшей на место скорой помощи не оставалось ничего кроме как признать мужчину мертвым — для спасения его жизни ничего нельзя было сделать. Другой рабочий отделался телесными повреждениями.