24.01.2018, 19:38

ФОТО: В Тарту в результате несчастного случая на работе погиб мужчина

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 9 pilti
Foto: Argo Ingver

В Тарту на улице Рийя в подвале погиб проводивший земельные работы мужчина. Что именно привело к трагедии, пока не понятно.

Журналист Delfi сообщил с места происшествия, что несчастный случай произошел, когда ремонтировали фундамент старого деревянного дома. В подвале работали двое мужчин, один из которых, 60-летний строитель, попал под завал и погиб на месте.

Прибывшей на место скорой помощи не оставалось ничего кроме как признать мужчину мертвым — для спасения его жизни ничего нельзя было сделать. Другой рабочий отделался телесными повреждениями.

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