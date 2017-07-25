25.07.2017, 17:05

ФОТО: В Тарту столкнулись легковушка и грузовик: образовалась пробка, на дорогу протекло масло

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rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Tartus Puiestee ja Liiva tänava ristmikul
Liiklusõnnetus Tartus Puiestee ja Liiva tänava ristmikulFoto: Lugeja foto

Столкновение грузовика и легковушки в Тарту на перекрестке улиц Пуйестеэ и Лийва привело к пробке и утечке масла.

Сегодня в 16:05 сообщили о ДТП в Тарту на перекрестке улиц Пуйестеэ и Лийва. В результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen и грузовика Mercedes-Benz получила большие повреждения передняя часть меньшей машины, также на дорогу протекло машинное масло.

ДТП привело к пробке, более точные обстоятельства произошедшего выясняются.

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