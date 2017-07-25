ФОТО: В Тарту столкнулись легковушка и грузовик: образовалась пробка, на дорогу протекло масло

Столкновение грузовика и легковушки в Тарту на перекрестке улиц Пуйестеэ и Лийва привело к пробке и утечке масла.
Сегодня в 16:05 сообщили о ДТП в Тарту на перекрестке улиц Пуйестеэ и Лийва. В результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen и грузовика Mercedes-Benz получила большие повреждения передняя часть меньшей машины, также на дорогу протекло машинное масло.
ДТП привело к пробке, более точные обстоятельства произошедшего выясняются.
Narva, Квартира, 83 000 EUR
Tallinn, Квартира, 89 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (1)