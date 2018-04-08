08.04.2018, 20:32

ФОТО: В Тарту спасателей вызвали в торговый центр Kvartal


rus.delfi.ee
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Сегодня вечером после 19 часов спасателям поступил вызов в тартуский торговый центр Kvartal. В полный народу центр выехали шесть машин спасателей, полиция и скорая помощь.

По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра, все-таки выяснилось, что пожара в здании нет. Вызвавшие спасателей заподозрили, что находящаяся в центре баня с дровяным отоплением, возможно, перегрелась или где-то загорелась, поскольку дымила больше обычного. Спасатели установили, что дыма на самом деле нет и угрозы возгорания тоже нет.

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