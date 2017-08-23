ФОТО: В Тарту сгорел деревянный жилой дом

В среду, 23 августа, около трех часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Лина в Тарту.

По прибытии на место происшествия спасателей стало известно, что загорелось двухэтажное здание, огонь распространился из дома на улицу и перешел на крышу. Спасатели эвакуировали из здания 21 человека, одного передали скорой помощи, другие в медицинской помощи не нуждались. Часть эвакуированных из жилого дома за ночь нашли кров у своих знакомых, других жильцов временно доставили в Тартуский приют.

Пожар взяли под контроль немного позже семи утра. Спасатели остановили распространение огня, но последующие работы после полудня еще продолжались. Как только входить в здание стало безопасно, на месте происшествия начали выяснять причины возникновения пожара и другие детали следователи полиции вместе с экспертом Спасательного департамента.

Находившийся на месте происшествия фоторепортер Delfi сообщил, что на тот момент там шла активная уборка, а из руин сгоревшего здания время от времени доносился писк дымового датчика.