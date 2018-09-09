ФОТО: В Тарту пропал купавшийся 18-летний юноша. К счастью, все закончилось благополучно(4)
Сеголня вечером, около 21.00, в Тарту пропал 18-летний парень, купавшийся в Эмайыги, рядом с портом Ребасе.
Сеголня вечером, около 21.00, в Тарту пропал 18-летний парень, купавшийся в Эмайыги, рядом с портом Ребасе.
В Спасательном департаменте Delfi сообщили, что 18-летний мужчина пошел купаться со своим другом. Получившие сообщение о происшествии спасатели большим составом прибыли на место. Там же находилась скорая помощь.
К счастью, все закончилось благополучно. Парень вышел из воды сам. Его осмотрели медики и отпустили домой.
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