ФОТО: В Тарту пропал купавшийся 18-летний юноша. К счастью, все закончилось благополучно

В Спасательном департаменте Delfi сообщили, что 18-летний мужчина пошел купаться со своим другом. Получившие сообщение о происшествии спасатели большим составом прибыли на место. Там же находилась скорая помощь.

К счастью, все закончилось благополучно. Парень вышел из воды сам. Его осмотрели медики и отпустили домой.