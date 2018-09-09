09.09.2018, 21:21

ФОТО: В Тарту пропал купавшийся 18-летний юноша. К счастью, все закончилось благополучно

 (5)
rus.delfi.ee
EST 7
Galerii: 5 pilti
Foto: Anni Õnneleid

Сеголня вечером, около 21.00, в Тарту пропал 18-летний парень, купавшийся в Эмайыги, рядом с портом Ребасе.

В Спасательном департаменте Delfi сообщили, что 18-летний мужчина пошел купаться со своим другом. Получившие сообщение о происшествии спасатели большим составом прибыли на место. Там же находилась скорая помощь.

К счастью, все закончилось благополучно. Парень вышел из воды сам. Его осмотрели медики и отпустили домой.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Женщина обвиняет ветеринарную клинику в смерти кота, врачи не согласны

09.09.2018
Всего через пару дней после профилактического осмотра у ветеринара молодой кот умер у хозяйки на руках. Женщина обвиняет в этом врача, сделавшего животному два укола. Однако в ветеринарной клинике не согласны с таким обвинениям и приводят свои аргументы. Кто прав в этой ситуации, куда жаловаться на лечение животных и как часто надо водить питомцев к специалистам — разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ”Икеа”, вероятно, нашла себе место в Эстонии, в Таллиннском марафоне победил эстонец, а президент Кальюлайд бежала под чужим именем

09.09.2018
Самое масштабное спортивное событие в истории Эстонии — Таллиннский марафон — завершилось. Его победителем впервые стал эстонский спортсмен, Роман Фости. Президент Эстонии удивила всех, выйдя на дистанцию под чужим, причем мужским, именем, ”Мартин”, но, наверное, в этом был какой-то смысл.

Судя по всему, популярная сеть ”Икеа” нашла место для первого магазина в Эстонии.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее

Вакра: я не представляю, как получающий ”минималку” человек может платить и за жилье, и за продукты

09.09.2018
Ärileht вчера написал со ссылкой на Таллиннскую статистическую книгу, что число получателей минкимальной зарплаты в Таллинне продолжает расти. Вице-мэр Тынис Мелдер говорит. Что причиной тому — стремительный рост размера ”минималки”, а не повышение численности жителей Таллинна. В то же время депутат Рийгикогу, соцдем Райнер Вакра считает, что в этой статистике ничего хорошего нет.
Подробнее

Среди детей распространяется новая опасная игра. Что делать, если вашему ребенку говорят, что через 4 дня он умрет?

09.09.2018
В начале августа в интернете появилась новая страшилка по имени Момо, рассказывает "МК-Эстония". Выглядит она довольно жутко: женское лицо с по-птичьи вытянутым профилем, огромными глазами, страшными носом и ртом. И куриные ножки. И ладно бы она просто была где-то в интернете — персонаж пишет в мессенджерах детям пугающие сообщения, негативно воздействуя на их психику! Как вести себя родителям и как им оградить своих детей от этого? Что делать, если на ребенка психологически воздействуют и говорят ему, что через четыре дня он умрет, Момо все про него знает и ночью придет в гости?
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €

Elisa впервые в Эстонии задействовала лицевую биометрию для идентификации личности

09.09.2018
Впервые в Эстонии именно Elisa испытывает в своих представительствах систему лицевой биометрии на базе искусственного интеллекта, которая позволит в дальнейшем быстро и легко идентифицировать личность стоящего перед объективом камеры человека, существенно упрощая процесс оформления Mobiil-ID.
Подробнее

Онкологи: рак становится главной причиной смертей в Эстонии

09.09.2018
Общество онкологов-клиницистов Эстонии обратилось к Министерству социальных дел с просьбой поддержать план интегрирования радиотерапии в план лечебных услуг новой Ида-Таллиннской центральной больницы, поскольку смертность от онкологических заболеваний в Эстонии выходит на первое место, сообщает rus.err.ee.
Подробнее


Дочь олигарха Настя Кудри лишилась пальцев в аварии в Ницце

08.09.2018
Дочь олигарха Игоря Кудряшкина Анастасия (известная широкой публике как Настя Кудри) начала карьеру певицы в 15-летнем возрасте не без поддержки богатого папы. На счету у Насти десятки песен, несколько клипов, в одном из которых снялась звезда “Сумерек” Кэм Жиганде, а также зажигательный дуэт с Ольгой Бузовой, за который Настя, по слухам, заплатила два миллиона рублей, пишет Starhit.
Подробнее