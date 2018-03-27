ФОТО: В Тарту произошел пожар из-за непотушенной свечи

26 марта в 19:26 в Центр тревоги поступило сообщение, что в квартире на улице Лоотси в Тарту горит подоконник. О пожаре сообщил житель соседнего дома, сообщает Спасательный департамент.
Спасатели разбили окно и потушили возгорание за пару минут. Пожар вызвала свечка с пластиковым корпусом, оставленная гореть на подоконнике. Сначала загорелись жалюзи, а потом оконная рама и корпус свечи. От пожара пострадал и подоконник.
Точные детали возгорания выясняются. Скорее всего, хозяева квартиры забыли потушить свечу.
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