27.03.2018, 10:33

ФОТО: В Тарту произошел пожар из-за непотушенной свечи


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Тарту произошел пожар из-за непотушенной свечи
Päästeamet

26 марта в 19:26 в Центр тревоги поступило сообщение, что в квартире на улице Лоотси в Тарту горит подоконник. О пожаре сообщил житель соседнего дома, сообщает Спасательный департамент.

Спасатели разбили окно и потушили возгорание за пару минут. Пожар вызвала свечка с пластиковым корпусом, оставленная гореть на подоконнике. Сначала загорелись жалюзи, а потом оконная рама и корпус свечи. От пожара пострадал и подоконник.

Точные детали возгорания выясняются. Скорее всего, хозяева квартиры забыли потушить свечу.

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