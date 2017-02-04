ФОТО: В Тарту похоронили члена банды Ассара Паулуса Романа Крутых

В субботу в церкви Пеэтри в Тарту проводили в последний путь Романа Крутых, который являлся членом преступной группировки Ассара Паулуса.

Крутых начинал свою ”карьеру” простым ”боксером” и с течением времени достиг лидирующей позиции по меркам тартуского преступного мира. Одно время он был известен под кличкой Linnapea (Мэр). По имеющимся данным, в последние годы он испытывал проблемы с алкоголем.

Помимо всего прочего, Крутых проходил по делу преступной группировки Ассара Паулуса.

Осенью 1998 года Крутых вместе с Эскадером Мамутовым и Эрки Роозом предстали перед судом за вымогательство. Согласно обвинению, подсудимые в феврале того же года в Тарту вымогали у мужчины 100 000 крон. При этом Крутых и Рооз наносили жертве удары кулаками и ногами по голове и телу. Дело дошло до Госсуда, и в итоге Крутых получил наказание в виде лишения свободы сроком на год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.



Читать еще

14 января в центр тревоги поступило сообщение о мужчине с огнестрельным ранением в одном из домов в районе Ихасту в Тарту.

Прибывшие на место медики доставили мужчину в больницу, а полиция начала расследование. Выяснилось, что стреляли из огнестрельного оружия, а собранные доказательства позволяют утверждать, что ранение произошло не в результате преступления или несчастного случая.

Рана оказалась настолько серьезной, что мужчина позже скончался в больнице. Так как разрешения на огнестрельное оружия у него не было, для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело.