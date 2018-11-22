ФОТО: В Тарту на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину с ребенком

Как сообщил Delfi очевидец, ребенок остался цел, а мама ”отлетела на 10 метров”.

Как сказали Delfi в полиции, сообщение об аварии поступило в 17:33. ДТП произошло на нерегулируемом, но хорошо освещенном пешеходном переходе, где 38-летний мужчина на автомобиле Volkswagen сбил 40-летнюю женщину и 5 летнюю девочку. Пешеходы были доставлены в больницу для проверки состояния здоровья. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Полицейские установили, что водитель был трезв и имеет соответствующие права.

Точные обстоятельства выяснит следствие.