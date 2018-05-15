15.05.2018, 13:21

ФОТО: В Тарту машина перевернулась на крышу: водителя пришлось вырезать из салона

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rus.delfi.ee
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Autoõnnetus Raadil Foto: Argo Ingver

Сегодня в первой половине дня в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в Тарту на регулируемом светофором перекрестке, в которой столкнулись два автомобиля.

На перекрестке Нарвского шоссе и улицы Вахи в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками котороо стали легковые автомобили Mercedes ja Hyundai. По имеющимся данным, Mercedes двигался по Нарвскому шоссе в сторону Кырвекюла, когда ему в борт неожиданно въехал Hyundai, который направлялся через перекресток с улицы Вахи в сторону Муузеуми теэ. В результате столкновения Hyundai врезался в столб, после чего опрокинулся на крышу.

В перевернувшейся машине находилась лишь женщина-водитель, получившая повреждения в результате аварии, медики отвезли его в Клинику ТУ. Водитель Hyundai была трезва и имела право на управление автомобилем, ее пришлось в буквальном смысле вырезать из салона машины. Водитель Mercedes также передвигался на машине в одиночестве, был трезвым, имеет право на управление. Повреждений он не получил. Детали ДТП и кто из его участников двигался по перекрестку на запрещающий сигнал светофора, должно выяснить следствие.

Полиция подчеркивает, что при выезде на перекрестки следует быть внимательными, следить за сигналами светофоров и дорожными знаками, необходимо также снизить скорость и убедиться, что предпринимаемый маневр будет безопасным. ”В дорожном движении никогда нельзя быть слишком внимательным. Чтобы каждый в целости и сохранности вернулся вечером домой, следует, пожалуй, помнить старую пословицу о том, что семь раз отмерь, один отрежь”, — высказался работавший на месте происшествия дороженый полицейский.

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