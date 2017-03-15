ФОТО: В Тарту автомобиль врезался в витрину магазина торгового центра Lõunakeskus

Сегодня утром в Тарту произошло ДТП, и в результате столкновения двух машин одна из них врезалась в витрину магазина Hawaii Express, находящегося в торговом центре Lõunakeskus.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Келли Вирк сообщила Delfi, что инцидент произошел сегодня около 10:10, когда на парковке торгового центра Lõunakeskus автомобиль Mercedes Benz врезался в Toyota, которая от удара врезалась в витрину магазина Hawaii Express.

В итоге стекло витрины разбилось. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

Причина столкновения машин пока неизвестна. За рулем обоих машин были трезвые женщины, но они дали противоречивые показания, и на данный момент не ясно, кто является виновником ДТП. Все прояснит следствие.

Водитель Toyota сказала Delfi, что она начала поворачивать налево, когда ехавший за ней Mercedes начал ее объезжать.

Полиция также добавила, что возможные свидетели инцидента могут позвонить по номеру 730 8814 или написать письмо на louna.ate@list.politsei.ee