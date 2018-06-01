ФОТО: В Тарту автомобиль сбил на пешеходном переходе велосипедистку

Сегодня около 9 часов утра у магазина Selver на улице Яама в Тарту на нерегулируемом пешеходном переходе легковой автомобиль Toyota сбил 58-летнюю женщину на велосипеде.
Пострадавшая была доставлена в больницу. Все участники инцидента были трезвы.
Сегодня около 9 часов утра у магазина Selver на улице Яама в Тарту на нерегулируемом пешеходном переходе легковой автомобиль Toyota сбил 58-летнюю женщину на велосипеде.
Пострадавшая была доставлена в больницу. Все участники инцидента были трезвы.
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Tähtaeg: 11.06.2018
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