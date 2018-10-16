ФОТО: В Тапа при пожаре погиб мужчина

На улице Лилле горел одноэтажный частный дом. Причины пожара и его обстоятельства выясняются. В результате происшествия погиб 47-летний мужчина.

Пресс-представитель Идаского спасательного центра Евгения Парв сообщила, что спасателям вызов поступил в 00.43. Возгорание ликвидировали к четырем утра. Из горевшего дома также эвакуировали женщину, которая не пострадала.