ФОТО: В таллиннское офисное здание и жилой дом поступила ложная бомбовая угроза

Сегодня вечером, около 17:00, в расположенное в центре Таллинна офисное здание, в котором также и квартиры, поступила бомбовая угроза. Здание расположено по адресу Крейцвальди, 3.
По первоначальным данным, угроза поступила в расположенный в здании магазин оптики.
Полицейские, саперы и спасатели проверили здание, примерно в 17:35 они закончили работы. По сообщению полиции, взрывное устройство в здании не обнаружено. Однако установлена личность человека, который сообщил о ложной бомбовой угрозе. Этот человек и раньше совершал подобные звонки.
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