17.02.2017, 17:32

ФОТО: В таллиннское офисное здание и жилой дом поступила ложная бомбовая угроза

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дополнено в 18:11
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: В таллиннское офисное здание и жилой дом поступила ложная бомбовая угроза
Foto: Karli Saul

Сегодня вечером, около 17:00, в расположенное в центре Таллинна офисное здание, в котором также и квартиры, поступила бомбовая угроза. Здание расположено по адресу Крейцвальди, 3.

По первоначальным данным, угроза поступила в расположенный в здании магазин оптики.

Полицейские, саперы и спасатели проверили здание, примерно в 17:35 они закончили работы. По сообщению полиции, взрывное устройство в здании не обнаружено. Однако установлена личность человека, который сообщил о ложной бомбовой угрозе. Этот человек и раньше совершал подобные звонки.

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