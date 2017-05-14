ФОТО: В Таллинне загорелся дом министра обороны Маргуса Цахкны

В 4:40 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Нурме в Таллинне, где сосед заметил,что загорелся дом министра обороны Маргуса Цахкны.

Согласно первоначальным данным, возгорание произошло из-за поломки воздушного теплового насоса. Огонь по внешней стене распространился под крышу.

Пламя не попало внутрь, но во время тушения пришлось сломать часть крыши. Возгорание ликвидировали к 6:34.

Во время пожара министр находился дома с семьей, но никто из них не постарадал.