09.08.2018, 16:51

ФОТО: В Таллинне во время задержания умер пробравшийся на территорию детсада мужчина

 (30)
дополнено в 17:05
rus.delfi.ee
EST 19
ФОТО: В Таллинне во время задержания умер пробравшийся на территорию детсада мужчина
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Сегодня полиция задержала пробравшегося на территории детского сада мужчину, который во время задержания скончался на месте.

Вызов на улицу Марди в центре Таллинна поступил в 12:37.

По данным звонившего, на территории детского сада пробрался мужчина, который вел себя неадекватно.

По прибытию патрульных мужчина бросился на полицейской автомобиль и попытался проникнуть в него, а затем запрыгнул на капот.

Стражи порядка отдали распоряжение слезть с капота. При задержании они один раз применили в отношении мужчины газ, после чего надели на него наручники. Мужчина продолжал вырываться. Полицейские держали его, чтобы он не нанес себе травмы и пытались проверить, способен ли он контактировать. Мужчина разговаривал на финском языке.

В определенный момент состояние его здоровья резко ухудшилось, в связи с чем полицейские стали проводить реанимационные мероприятия. После массажа сердца мужчина задышал. По прибытию скорой он тоже дышал, но потом ему снова стало хуже и медики приступили к его оживлению. Несмотря на усилия, мужчина скончался на месте происшествия.

Личность умершего выясняется. Документов у него при себе не было. В одном из носков мужчины была обнаружена пустая сложенная фольга со следами вещества, похожего на наркотическое. Экспресс-тест дал положительный результат на амфетамин. Согласно имеющимся данным, мужчина также мог быть болен сахарным диабетом.

Точную причину смерти определит вскрытие.

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