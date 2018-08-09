09.08.2018, 16:51

ФОТО: В Таллинне во время задержания умер пробравшийся на территорию детсада мужчина

 (76)
дополнено в 19:18
rus.delfi.ee
EST 78
ФОТО: В Таллинне во время задержания умер пробравшийся на территорию детсада мужчина
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Сегодня полиция задержала пробравшегося на территории детского сада мужчину, который во время задержания скончался на месте.

Вызов на улицу Марди в центре Таллинна поступил в 12:37.

По данным звонившего, на территории детского сада пробрался мужчина, который вел себя неадекватно.

По прибытию патрульных мужчина бросился на полицейской автомобиль и попытался проникнуть в него, а затем запрыгнул на капот.

Стражи порядка отдали распоряжение слезть с капота. При задержании они один раз применили в отношении мужчины газ, после чего надели на него наручники. Мужчина продолжал вырываться. Полицейские держали его, чтобы он не нанес себе травмы и пытались проверить, способен ли он контактировать. Мужчина разговаривал на финском языке.

В определенный момент состояние его здоровья резко ухудшилось, в связи с чем полицейские стали проводить реанимационные мероприятия. После массажа сердца мужчина задышал. По прибытию скорой он тоже дышал, но потом ему снова стало хуже и медики приступили к его оживлению. Несмотря на усилия, мужчина скончался на месте происшествия.

Личность умершего выясняется. Документов у него при себе не было. В одном из носков мужчины была обнаружена пустая сложенная фольга со следами вещества, похожего на наркотическое. Экспресс-тест дал положительный результат на амфетамин. Согласно имеющимся данным, мужчина также мог быть болен сахарным диабетом.

Точную причину смерти определит вскрытие.

По словам директора детского сада Трийну Коткас, полицию вызвала гулявшая с ребенком жительница близлежащего дома.

”Мы видели, как полицейские повалили мужчину, говорили с ним, а потом, когда у него отказало здоровье, принялись оживлять”, — сказала Коткас Delfi. По ее словам, они проводили реанимационные мероприятия довольно долго. Полиция уехала лишь в 15 часов.

Коткас отметила, что такие случаи не очень часты, но возле Центрального рынка люди в состоянии наркотического опьянения встречаются, поскольку рядом находится пункт обмена шприцев.

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