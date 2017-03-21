ФОТО: В Таллинне внедорожник вылетел в кювет из-за выбежавшего на дорогу животного

Вчера вечером в Таллинне, на Вабаыхумуузеуми теэ произошла авария, в результате которой пострадал 31-летний водитель внедорожника.

Авария произошла в 22:32 на Вабаыхумуузеуми теэ, рядом с домом по адресу Мерираху, 25. По первоначальным данным, перед ехавшей по Вабаыхумуузеуми теэ машиной Dodge Ram 1500 Pick-up выбежало животное. Находившийся за рулем автомобиля 31-летний мужчина потерял управление и вылетел в кювет. Водитель пострадал, его доставили на медконтроль в больницу.